Via Prudente: rottura della rete idrica di adduzione, sospensione idrica ad horas

Disagi per i salernitani: a causa della rottura della rete idrica di adduzione in via Francesco Prudente, per eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di eseguire un indifferibile intervento di riparazione, è stata sospesa l'erogazione idrica ad horas in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via Francesco Prudente

Via San. Giovanni Bosco

Via Michele Iannicelli

Via Paolo Vocca

Via Pietro Da Acerno

Via Costanzella Calenda

Piazza Naddeo

Si comunica che potrebbero verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di Via Calata San Vito, Via Calenda parte bassa, Via Gelso, Via Crispi, Via Trucillo, Via Lettieri. Salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, è previsto di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 20 di oggi.