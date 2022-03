Manutenzione degli impianti idrici: rubinetti a secco per 3 ore a Sant'Egidio

In programma, la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio: sospesa l'erogazione idrica dalle 15 alle 18 di giovedì 24 marzo a Sant'Egidio del Monte Albino. Lo annuncia la Gori: di seguito, le strade coinvolte.

Traversa I di viale Degli Aranci,

Traversa II di viale Degli Aranci,

Traversa III di viale Degli Aranci,

Traversa II di via Papa Giovanni XXIII,

Via A. Barbarella,

Via Alveo Santa Lucia,

Via Benedetto Croce,

Via Cupa del Feudo,

Via Michelangelo Carpentieri,

Via Orazio,

Via Papa Giovanni XXIII,

Viale degli Aranci.

L'avviso