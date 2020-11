Rubinetti a secco a Sant'Egidio e Bracigliano: la mappa dei disagi

Riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti ed indifferibili presso l’opera di captazione denominata Sorgente Nuova Olevano. Tale riduzione, come fa sapere la Gori, comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 6 del 25 novembre fino alle ore 2 del 26, a Bracigliano.

La mappa dei disagi:

II Traversa Pasquale Donnarumma, Piazza Amendola, Piazza della Libertà, Piazza Europa, Piazza Luigi Angrisani, Piazza Tuoro, Traversa di Via Diaz, Traversa I di Via Capitano Cecconi, Traversa I di Via Cardaropoli, Traversa I di Via Cesare Battisti, Traversa I di Via Del Prete, Traversa I di Via Diaz, Traversa I di Via Giuseppe Mazzini, Traversa I di Via Nazario Sauro, Traversa I di Via Proto, Traversa I di Via Risorgimento, Traversa I di Via San Francesco, Traversa II di Via Capitano Cecconi, Traversa II di Via Cesare Battisti, Traversa II di Via Del Prete, Traversa II di Via Diaz, Traversa II di Via Giuseppe Mazzini, Traversa II di Via Nazario Sauro, Traversa II di Via Proto, Traversa II di Via Risorgimento, Traversa II di Via San Francesco, Traversa III di Via Capitano Cecconi, Traversa III di Via Cesare Battisti, Traversa III di Via Del Prete, Traversa III di Via Diaz, Traversa III di Via Nazario Sauro, Traversa IV di Via Diaz, Traversa V di Via Diaz, Via Alcide De Gasperi, Via Alessandro Manzoni, Via Baldassarre Proto, Via Campo Sportivo, Via Capitano Cecconi, Via Capo Le Pietre, Via Cardaropoli, Via Carlo Pisacane, Via Castagneta, Via Cavour, Via Cesare Battisti, Via Cetronico, Via Comandante Del Prete, Via Cupa De Simone, Via Cupa del Convento, Via Damiano Chiesa, Via Dante Alighieri, Via della Resistenza, Via Diaz, Via Domenico Lamagna, Via Don A. Montefusco, Via Donnarumma, Via Enrico Toti, Via Fabio Filzi, Via Francesco D'amato, Via Generale Luigi Cadorna, Via Giovanni De Maio, Via Giovanni Petricelli, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Via Giuseppe Verdi, Via M. Carmine Cardaropoli, Via Ministro Giovanni De Falco, Via Nazario Sauro, Via Nocelleto, Via Nunziante Basile, Via Nuova Capaccio, Via Pasquale Donnarumma, Via Pignataro, Via Provinciale Nord, Via Risorgimento, Via Roma, Via Salvatore De Angelis, Via San Francesco D'assisi, Via San Giovanni Battista, Via San Michele, Via Stanislao Amato, Via Strettola Capitano Cecconi, Via Vescovo Capaccio, Via Vittorio Emanuele, Viale Springfield Mass, Vicolo Basile, Vicolo I Nunziante Basile, Vicolo I San Francesco, Vicolo Verdi.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte, dalle 8 alle 24, presso Via Salvatore De Angelis (Piazzale antistante Casa Comunale). L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 2 di giovedì 26 novembre.

Sant'Egidio

La riduzione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 6 del 25 novembre fino alle ore 2 del 26 novembre, nelle seguenti strade e località di Sant'Egidio del Monte Albino.

Piazza Giovan Battista Ferraioli,

Piazza Martiri di Nassirya,

Piazza Municipio,

Traversa di Viale della Pace,

Traversa II di Viale Kennedy,

Traversa Municipio,

Via A. Barbarella

Via Bosco,

Via Castello Troiano,

Via Catullo,

Via Ernesto Danio,

Via Francesco Ferraioli,

Via Giacomo Leopardi,

Via Ippolito Gaetano,

Via Mandrino,

Via Mario Cuomo,

Via Municipio,

Via Orazio,

Via Petriera,

Via Pulcinella,

Via Raffaele Falcone,

Via Sorvello,

Via Tenente Innocenzo Ferraioli,

Via Troiano,

Viale Abate Natalino Terracciano,

Viale della Pace.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle 20.00 alle 24.00, presso: Via Pulcinella (Parcheggio Proloco). Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.