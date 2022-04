Guasto improvviso: sospensione ad horas a Sarno e a San Severino, i disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Sarno:

Via Roma ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20 di venerdì 8 aprile. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

Mancanze d'acqua ad horas anche a Mercato San Severino:

Corso Armando Diaz

Via Nazionale delle Puglie

Via dei Normanni

Via Dei Due Pirncipati

Via Ferrovia

Via Papa Giovanni XXIII

Via Trieste

Via Roma

Via Licinella

Piazza Dante

Via Amendola

Via Principe di Carignano

Via Vanvitelli

Via Campo Sportivo

Parco Regina Pacis

Via Municipio

Via Marcello San Vincenzo

Via Codola Costa

Complesso Parco Santina Campana e Complesso De Caro

Via Tenente Falco

ed in tutte le traverse della zona

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30 di venerdì 8 aprile.