Lavori della Regione a Scafati: rubinetti a secco di notte in tutta la città

Disagi in vista, il 20 novembre, a Scafati. La Gori fa sapere che per dei lavori da parte delle Regione Campania su propri impianti o reti, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 20 di venerdì alle ore 8 di sabato 20 novembre sull'intero territorio comunale.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.