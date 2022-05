Tre giorni senz'acqua: a Battipaglia scuole chiuse e piano d'emergenza

Emessa l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Battipaglia per la sospensione idrica prevista dal 23 al 25 maggio. "Gli edifici oggetto della presente ordinanza potranno essere utilizzati, per specifiche attività essenziali non rinviabili, su specifica disposizione dei dirigenti scolastici e previa adozione di misure preventive di tutela dell’igiene per gli eventuali addetti coinvolti, il Servizio di Trasporto Scolastico Comunale è sospeso per le medesime giornate 23, 24 e 25 maggio 2022", si legge sull'ordinanza. Come è noto, la sospensione è legata ai lavori di manutenzione programmata sull’adduttrice “Basso Sele”, sulla tratta ricadente nel Comune di Campagna: già predisposto un piano di emergeza da parte della Protezione Civile, coordinata da Michele Mattia, che sarà disponibile per eventuali esigenze da parte dei cittadini. "Il nostro gestore del Servizio Idrico Integrato, Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., ha messo a punto un piano di emergenza che prevede il ricorso, nelle tre giornate, a turnazioni nelle forniture idriche e all’utilizzo coordinato di pozzi ed autobotti, in particolare per la zona del centro cittadino e i quartieri Stella e S. Anna l'acqua sarà erogata solo dalle 6 alle 8 e dalle 19 alle 21 dei tre giorni indicati. - ha scritto la sindaca Cecilia Francese - Si raccomanda alle utenze sensibili (cliniche, centri di dialisi, ..etc) di adottare le necessarie misure di prevenzione".

Le zone in cui l'acqua sarà assente e erogata negli orari indicati in precedenza:

- centro urbano;

- Stella;

- S. Anna

Le zone in cui l'acqua potrà essere assente e/o subirà un calo di pressione:

- Serroni Alto:

- Serroni Basso;

- Taverna;

- Belvedere;

- S. Lucia;

- Aversana;

- Fasanara;

- Fasarella;

- Tempa della Craste;

- zona Lido Lago;

- zona Spineta;

- zona Industriale.

L'invito