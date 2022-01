Rubinetti a secco a Siano e a Nocera Inferiore: i guasti e la mappa dei disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Interruzione della fornitura di energia elettrica ai nostri impianti, da parte della società Enel Distribuzione, con mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica a Siano.

Ecco le zone interessate:

VICOLO DI FILIPPO, VIA KAROL WOJTYLA, VIA CORTEMEOLA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA PROVINCIALE SARNO, VICOLO RINALDI, VIA ALESSANDRO MANZONI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, TRAVERSA DI VIA TORELLO, VICOLO D'ANNUNZIO DI VIA DEL SOLE, VIA TORQUATO TASSO, VICOLO RAFFAELE IZZO, VICOLO PEPE, VICOLO LEOPARDI, PIAZZA IV NOVEMBRE, VIA MONSIGNOR CORVINO, VIA CARLO POERIO, VIA BOTTA, VIA GRAZIANO CERULLI, VIA SAN VITO, VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, VIA GIORGIO AMENDOLA, VIA PALAZZO MARCHESALE, VIA VARIANTE, VIA ROMA, VIA ROCCO LEO, VIA VATICALE, VIA VIGNOLIA, PIAZZALE GARIBALDI, VICOLO I MASI, VICOLO CAPRI, VICOLO FIORE, VICOLO ESPOSITO, VIA CASA LEO, VIA DOTTOR FEDERICO PALMIERI, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, PIAZZA SANT'ANTONIO, VIA EDUARDO DE FILIPPO, VIA PULCINO, VIALE EUROPA, VIA FRANCESCO SPINELLI, VICO CORRIDA, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA MAZZINI, VIA BONAVENTURA POERIO, PIAZZA CORTEMEOLA, VICO LUNGO, VIA OLIVITELLO, VIA GAETANO RUSSO, VIA PALMIERI, VICOLO AMERIGO VESPUCCI, VICOLO PARISI, VIA RICCIO, VICOLO SOLFERINO, VICOLO VENETO, VIA DEL POZZO, VICOLO RINALDI DI VIA GARIBALDI, PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, PIAZZA MUNICIPIO, VICOLO II MASI, VIA CAMPO, VIA DEL SOLE, VICOLO PELLICO, VIA IV NOVEMBRE, VIA MARCONI, VIA GARIBALDI, VIALE ESPOSITO, VIA C.GRAZIANO, VIA MARTIN LUTHER KING, VIA 5 MAGGIO 1998, STRADA PROVINCIALE 73, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA FELLIGARI, VICOLO RUSSO, VIA F.SPONELLI, VICOLO D'ANNUNZIO, TRAVERSA DI VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, VIA CORTAMEOLA, CORTILE PALMIERI, VIA LEOPARDI, VIA ORATORIO, VIA MUSOFALO, VIA ROCCO DI FILIPPO, VIA VERDAGLIA, PIAZZA ALDO MORO, VIA MARCHESALE, VIA ALBANO, VIA RINALDI, VICOLO ROSCIGNO, VIA CAPUANO, VICOLO VINCENZO PESCE, VIA PROVINCIALE, VIA ROSA, VIA SANT'ANDREA, VIA ORNETO, ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 15. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.



Altri disagi a Nocera

La Gori fa anche sapere che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso a Nocera Inferiore, esattamente in via Santa Croce e in tutte le traverse. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:30.