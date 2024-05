Sospensione idrica sul Corso e nella zona alta di Salerno: i disagi

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Corso Vittorio Emanuele angolo via Santi Martiri Salernitani, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 15 di martedì 4 giugno nelle seguenti strade e traverse limitrofe:

Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz;

via Santi Martiri Salernitani tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via A. Balzico.

L’altro avviso

Nello stesso giorno – ma dalle 14 alle 20 – sarà sospesa l’erogazione idrica in altre strade per consentire i lavori per la “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”. Le strade e traverse limitrofe coinvolte sono:

via N. Fiore;

via F. Wenner;

P.zza M. Galdi;

via dei Casali;

via G.P. Leto civici dal n° 2 al n° 6 (solo numerazione pari);

via A. De Gasperi civici dal n° 5 al n° 25 (solo numerazione dispari);

via S. De Vita;

Traversa S. De Vita;

via Chiuiano (Pellezzano);

via J.F. Kennedy (Pellezzano);

La sospensione comporterà la mancanza di alimentazione ai misuratori Ausino situati in via dei Casali e via Nicola Fiore a servizio delle utenze del Comune di Pellezzano.