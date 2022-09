Guasto improvviso a Bracigliano, scatta la sospensione idrica: i disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di BRACIGLIANO:



TRAVERSA I DI VIA NAZARIO SAURO

TRAVERSA SECONDA DI VIA NAZARIO SAURO

TRAVERSA TERZA DI VIA DEL PRETE

TRAVERSA TERZA DI VIA NAZARIO SAURO

VIA CASTAGNETA

VIA DON MONTEFUSCO

VIA NAZARIO SAURO

VIA NOCELLETO

VIA PROVINCIALE NORD

ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

DALLE ORE 13 FINO ALLE ORE 23 IN VIA NAZARIO SAURO ANTISTANTE CHIESA NEL COMUNE DI BRACIGLIANO

BATTERIA DI FONTANINE NEI PRESSI DELLA CAMERA DI PRESA DONNARUMMA NEL COMUNE DI BRACIGLIANO PER TUTTA LA DURATA DEL DISSERVIZIO IN ATTO



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 05:00 di martedì 20 settembre 2022.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.