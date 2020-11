Lavori urgenti alla rete idrica: sospensione idrica in sei comuni

Disagi in vista in diversi comuni dell’Agro nocerino sarnese. La società Ausino, infatti, ha predisposto una riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti presso l’opera di captazione denominata Sorgente Nuova Olevano. Tale riduzione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle 6 del 25 novembre 2020 fino alle 2 giorno successivo.

I Comuni

Ad Angri si registreranno disagi in Via Alveo Sant'Alfonso, Via Benedetto Croce,Via Casa Mola, Via Casa Lanario, Via Cimitero Vecchio, Via Cupa Mastrogennaro, Via Cuparella, Via Orto Venusola, Via Ponte Aiello, Via Sant'Alfonso, Via Torretta,

Viale degli Aranci. A Bracigliano: II Traversa Pasquale Donnarumma, Piazza Amendola, Piazza della Libertà, Piazza Europa, Piazza Luigi Angrisani, Piazza Tuoro, Traversa di Via Diaz, Traversa I di Via Capitano Cecconi, Traversa I di Via Cardaropoli, Traversa I di Via Cesare Battisti, Traversa I di Via Del Prete, Traversa I di Via Diaz, Traversa I di Via Giuseppe Mazzini, Traversa I di Via Nazario Sauro, Traversa I di Via Proto, Traversa I di Via Risorgimento, Traversa I di Via San Francesco, Traversa II di Via Capitano Cecconi, Traversa II di Via Cesare Battisti, Traversa II di Via Del Prete, Traversa II di Via Diaz, Traversa II di Via Giuseppe Mazzini, Traversa II di Via Nazario Sauro, Traversa II di Via Proto, Traversa II di Via Risorgimento, Traversa II di Via San Francesco, Traversa III di Via Capitano Cecconi, Traversa III di Via Cesare Battisti, Traversa III di Via Del Prete, Traversa III di Via Diaz, Traversa III di Via Nazario Sauro, Traversa IV di Via Diaz, Traversa V di Via Diaz, Via Alcide De Gasperi, Via Alessandro Manzoni, Via Baldassarre Proto, Via Campo Sportivo, Via Capitano Cecconi, Via Capo Le Pietre, Via Cardaropoli, Via Carlo Pisacane, Via Castagneta, Via Cavour, Via Cesare Battisti, Via Cetronico, Via Comandante Del Prete, Via Cupa De Simone, Via Cupa del Convento, Via Damiano Chiesa, Via Dante Alighieri, Via della Resistenza, Via Diaz, Via Domenico Lamagna, Via Don A. Montefusco, Via Donnarumma, Via Enrico Toti, Via Fabio Filzi, Via Francesco D'amato, Via Generale Luigi Cadorna, Via Giovanni De Maio, Via Giovanni Petricelli, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Via Giuseppe Verdi, Via M. Carmine Cardaropoli, Via Ministro Giovanni De Falco, Via Nazario Sauro, Via Nocelleto, Via Nunziante Basile, Via Nuova Capaccio, Via Pasquale Donnarumma, Via Pignataro, Via Provinciale Nord, Via Risorgimento, Via Roma, Via Salvatore De Angelis, Via San Francesco D'assisi, Via San Giovanni Battista, Via San Michele, Via Stanislao Amato, Via Strettola Capitano Cecconi, Via Vescovo Capaccio, Via Vittorio Emanuele, Viale Springfield Mass, Vicolo Basile, Vicolo I Nunziante Basile, Vicolo I San Francesco, Vicolo Verdi.

A Fisciano: Campus Universitario, Contrada Camminate, Contrada Cappuccini, Contrada Cappuccino, Contrada Casino, Contrada Castagneto, Contrada Cengoli, Contrada Codacchi, Contrada Corrito, Contrada Corte Di Carpineto, Contrada Corte di Penta, Contrada D'arco, Contrada Faia, Contrada Fontanella, Contrada Fornace, Contrada Giardino, Contrada Mandani, Contrada Masseria, Contrada Nao, Contrada Pastenelle, Contrada Pattano, Contrada Pennino, Contrada Piano, Contrada Popa, Contrada Quarasano, Contrada Rosario, Contrada Rotondo, Contrada Santi, Contrada Teggiano, Contrada Tufarelli, Contrada Tufiero, Contrada Vignale, Corso Garibaldi, Corso San Vincenzo Ferreri, Corso Vittorio Emanuele, Largo Monsignor Santoro, Largo Pozzillo, Località Bolano, Località Fontanella, Località Gaiano, Località Pizzolano, Località Riosecco, Piazza Ada Negri, Piazza Alcide De Gasperi, Piazza Aldo Moro, Piazza Antonio Negri, Piazza Armando Diaz, Piazza Celentano, Piazza Diaz, Piazza E. A. Mario, Piazza Ginevrino Celentano, Piazza P, Piazza Parroco G. Ricciardi, Piazza Rocco Rambaldo Galdieri, Piazza Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Veneto, Provinciale Lancusi Gaiano, Strada Provinciale 91, Traversa del Popolo, Traversa di Via De Filippis, Traversa di Via Giacomo Matteotti, Traversa di Via Isolella, Traversa di Via Madonna Del Soccorso, Traversa di Via Nicodemi, Traversa di Via Pasquale Vittoria, Traversa di Via San Rocco, Traversa I di Via Faraldo, Traversa I di Via Matteotti, Traversa I di Via Variante, Via Adamo Fortunato, Via Alcide De Gasperi, Via Andrea Bolino Alfano, Via Antinori, Via Arco, Via Baronissi, Via Bivio Spiano, Via Bocca dell'acqua, Via C, Via Camminate, Via Campo, Via Cappella, Via Cappuccini, Via Carpineto, Via Casa Gaiano, Via Casa Pari, Via Castagneto, Via Cengoli, Via Cimitero, Via Contrada Turco, Via Corte, Via Cupa di Pattano, Via Cupa Penta, Via Curteri di Sotto, Via D. Palazzi, Via D'auria, Via De Filippis, Via degli Ulivi, Via dei Ramai, Via Della Croce, Via Della Libertà, Via Della Pace, Via Della Panoramica, Via della Panoramica, Via della Rimembranza, Via dell'arco, Via delle Rose, Via dietro Palazzi, Via dietro Rocchi, Via dietro Torre, Via Domenico Avossa, Via Emanuela Setti Carraro, Via Ernesto Siani, Via Faia, Via Fiocchi, Via Fisciano, Via Fondo Medugno, Via Fusani, Via Gaetano Scippa, Via Gaiano, Via Generale Iannielli, Via Giacomo Matteotti, Via Giovanni Amendola, Via Giuseppe Celentano, Via Giuseppe De Chiara, Via Giuseppe De Falco, Via Guglielmo Marconi, Via I Maggio, Via Ianniciello, Via Isolella, Via Lavinaio, Via Mai, Via Mandani, Via Maria Rosa Sparago Lotano, Via Marna, Via Materia, Via Mercato San Severino, Via Mesanole, Via Mesanole di Sopra, Via Meteria, Via Migliano, Via Monti, Via Nuova, Via Pacileo, Via Padre Carmine Fiocchi, Via Padre Pio, Via Palmieri, Via Pasquale Vittoria, Via Pastenella, Via Pendino, Via Pennino, Via Pietro Sessa, Via Pizzolano, Via Prima Traversa Migliano, Via Provinciale, Via Provinciale Gaiano, Via Q, Via R, Via R. Ianniello, Via Raffaele Lombardi, Via Rio Secco di Canfora, Via Rocchi, Via Roma, Via Rubino Nicodemi, Via Sabatini, Via Sala, Via San Chirico, Via San Giovanni Carpineto, Via San Rocco, Via Sandro Pertini, Via Sant'Agnello, Via Santo, Via Savarese, Via Stretta, Via Subia, Via svincolo Autostrada Lancusi, Via Tavolelle, Via Teggiano, Via Torquato Tasso, Via Tufarella, Via Valle Dell'Irno, Via Vallecara, Via Vicinale Soccorso, Via Villaggio Austria, Viale della Rimembranza, Vicolo Cioffi, Vicolo dei Serraturai, Vicolo Funicello, Vicolo Pacileo, Vicolo Pendino, Vicolo Serbatoio.

A Nocera Superiore: Via Cupa Sorvello, Via Alveo, Via Antonio Gramsci, Via Cannella Tondi, Via Cupa Mileto, Via Cupa San Ciro, Via Cupa San Clemente, Via Cupa San Giovanni, Via I Maggio, Via IV Novembre, Via Lamia, Via Mileto, Via Nazionale,

Via San Ciro, Via San Gregorio Magno, Via Spineta, Via Tondi, Via XXV Aprile. A Pagani: Contrada Mangiaverri, Traversa di Via Barbato, Traversa I di Via Cimitero, Via Alcide De Gasperi, Via Arcivescovo Carmine Cesarano, Via Arcivescovo Sportelli, Via Armando Diaz, Via Barbato, Via Carlo Tramontano, Via Cesare Sportelli, Via Cimitero, Via dello Stadio, Via Ferrante, Via Francesco Barbato, Via Giacomo Leopardi, Via Guido Tramontano, Via Mangiaverri, Via Marino Guerritore, Via Napoli, Via Perone, Via San Domenico, Via Sorvello, Via Tramontana. A Nocera Inferiore: Via Apostolico Montalbino, Contrada Montalbino, Traversa II Di Via Montalbino, Via Alberto Mazzeo, Via Alveo Mangiaguerra, Via Alveo San Nicola, Via Casa Sasso, Via Degli Olivetani, Via Dei Sarrasti, Via del Fedele, Via Domenico Fedele, Via Francesco Fronda, Via Giacomo Leopardi, Via Gianbattista Vico, Via Giuseppe Atzori, Via Luigi Maiorino, Via Matrognara, Via Michele Riccio, Via Montalbino, Via Pietro De Concilis, Via Raffaele Grimaldi, Via Rullo, Via S. L. D'angiò, Via S. Ludovico D'angiò, Via San Prisco, Via Santa Croce, Via Vescovado, Via Vicinale Rullo.