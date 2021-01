Lavori urgenti a Giffoni Valle Piana: scatta la sospensione idrica

Disagi, oggi, a Giffoni Valle Piana, dove, a causa di lavori urgenti e improrogabili sulla rete idrica, dalle ore 14.30 verrà sospesa l’erogazione idrica.

L’avviso

Le area coinvolte sono Zona Annunziata, Piazza Vittoria, Rione Campo, Centro Cittadino, Via F.Mancusi, Via F. Truffaut, Via Scarpone, Via De Cataldis, Via Mancusi, Via Cenere, Via Murate, Via Corte, Via Tesauro, Via Generoso Andria, Area Esso, Area Mercato. L'annuncio verrà ripetuto da un auto della Protezione Civile. Il servizio riprenderà, salvo imprevisti, dopo circa due ore.