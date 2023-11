Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco nel centro di Salerno: l'elenco delle strade

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti nel centro di Salerno. Per interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica lunedì 6 novembre 2023 dalle 14 alle 19 in diverse strade e piazze.

L’elenco

Mancherà l’acqua nelle seguenti strade:

via Nizza (tratto compreso tra via E. Caterina e Piazza Casalbore);

via San Giovanni Bosco (civici 61-63);

via F.lli Del Mastro;

via M. Fabio (civici 2-4);

via F. Farao;

via L. Cacciatore;

via Dalmazia;

via G.F. Memoli;

via A. Laurenzi;

via G. Guadagno;

via A. A. Zottoli;

via P.E. Biliotti;

via M. Mazziotti;

via F. A. Mazziotti;

via M. Conforti;

via L. Staibano;

via A. Alì;

via Mario Fabio;

via Osvaldo Conti;

via C. L'Africano (civici dispari dal n° 31 al n° 49);

via Paolo De Granita civici dal n° 17 al n° 31 - dal n°36 al n° 42.

L'avviso

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, “l’acqua che esce dai rubinetti - comunica Salerno Sistemi - potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”.