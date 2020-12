Guasto improvviso alla condotta, sospensione idrica a Mercato San Severino e Pellezzano

Guasto improvviso alla condotta idrica, due comuni salernitani restano senz’acqua. Disagi in corso a Mercato San Severino: precisamente in via terrone, largo trescete, vico somma, via rampa campitello, via strettola, largo pietro negri, via rampa mascio, via spiano, via monsignor barone, vico popolo ebreo, rampa don carlo gaiano, via canonica, via rampa risullo, via casa iannone, localita' spiano, via 24 ottobre, via infossata, via giardino, via scalara, via campanile, via spiano-oscato, vicolo stretto, vicolo casa coppola, via laviano, via belvedere, via tierre, via gerardo romano, piazza santa croce, via dosso, via campi, via rampa mimmo, via rampa caraviello, corso regina elena, vico casa salvati, via casa cotini, ed in tutte le traverse della zona

I tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13 di oggi.

L'altro comune

Lavori urgenti ed indifferibili fino alle 23, invece, a Pellezzano con sospensione idrica al Parco San Giovanni; Via Demetrio moscato; Via Kennedy; località Chiuiano; Via A.De Gasperi 7,9 Via Sabato De Vita dalla Stazione di Servizio Tamoil in giù.