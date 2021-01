Lavori di riparazione alla condotta idrica: disagi a Pellezzano

Disagi in vista per gli abitanti di Pellezzano. Per un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento di Giffoni Sei Casali (località Oliveto), la società sarà costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle 5 alle 18 dell’8 gennaio 2020 nel comune di Pellezzano.

La sospensione idrica

Mancherà l’acqua a partire dalle 4:30 presso Via Calipari (San Giovanni), Via Moscato, ma potranno verificarsi disservizi in Via Chiuiano, Via Kennedy, Via De Vita (dal distributore Tamoil verso Salerno) e Via De Gasperi (fino alla ferrovia), con esclusione del civico n.1 di via De Gasperi. Il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, entro la mezzanotte.