Lavori nel quartiere Carmine, scatta la sospensione idrica per 6 ore: le strade

Disagi in vista per gli abitanti del quartiere Carmine a Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14 alle 21 di giovedì 21 marzo.

L’elenco

Le strade coinvolte sono:

- Via del Carmine tratto compreso tra Piazza Pasquale Naddeo e via Marino Paglia;

- Via Michele De Angelis;

- Via San Domenico Savio;

- Via Matteo Pastore;

- Via Matteo Francesco Maiorino;

- Via Orazio Tesaurerio;

- Traversa G. Girolamo De Fenza;

- Via Giacomo De Fenza;

- Via Francesco La Francesca;

- Via Mario Fabio;

- Traversa Mario Ronca;

- Via Giuseppe Fabio;

- Via Giovanni d’Avossa;

- Traversa Gerardo Quaglia;

- Via Cesare Longobardi;

- Via Nicola Giro;

- Via Matteo Platamone;

- Via Matteo Francesco Naccarella;

- Via Pietro Musandino;

- Via Fabrizio Pinto;

- Via Achille Guglielmi;

- Piazza Carlo Ceretti;

- Via Giovanni Randaccio.