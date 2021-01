Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica nelle zone alte di Salerno

Disagi in vista per migliaia di famiglie residenti sui rioni collinari e sulle zone alte di Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice "Consorziale" nel tenimento di Giffoni Sei casali (località Oliveto Chiuso) sarà sospesa l'erogazione idrica a partire dalle 5 del 4 gennaio 2021.

La mappa

Mancherà, dunque, l’acqua a: Sordina, Cappelle Superiori,Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra via Fuardo e via S. luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP), l’ospedale G. Da Procida, il Rione Calenda Parte Alta (tratto compreso tra via De Fugaldo e via Paolo VI inclusa), via S. de Vita e Via dei Casali. Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche anche nelle zone di: Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone, Matierno, via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, via dei Greci.

L'avviso

Il ripristino del regolare servizio di erogazione idrica, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell'utenza, per le ore 20 dello stesso giorno