Lavori di manutenzione straordinaria: sospensione idrica in due giorni a Salerno

Disagi in vista per alcune famiglie residenti a Salerno: in questa settimana, infatti, sono previste due sospensioni idriche. Per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sarà sospesa l’erogazione idrica – mercoledì 10 maggio – dalle 10.30 alle 13 in via Carlo Liberti; venerdì 12 maggio, dalle 10 alle 13, in via Rafastia.

L’avviso

Da Salerno Sistemi fanno sapere che “nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.