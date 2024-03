Lavori sulla rete, scatta la sospensione idrica nelle frazioni alte di Salerno

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 13 marzo dalle 14 alle 20 nelle frazioni collinari di Cappelle e Matierno.

L’elenco delle strade: