Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica a Salerno: la mappa delle zone

Disagi in vista per molte famiglie residenti nella zona alta di Salerno. A causa di una perdita idrica sulla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento del comune di Giffoni Sei Casali località Prepezzano, la società Ausino sarà costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 7 fino alle 16 del giorno martedì 19 dicembre, orario dal quale inizieranno le operazioni di caricamento della condotta.

Le zone

La sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.:

Cappelle Superiori

Puzzo di Cappelle

Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

Montecasino (parte alta)

Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

Via S. De Vita e Via dei Casali

Ospedale G. Da Procida

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di:

Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone

Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 20 di martedì 19 dicembre.