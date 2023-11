Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Salerno: l'elenco delle strade

Disagi in vista a Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 24 novembre dalle 14 alle 18.30. Le strade coinvolte sono: via Pio XI; via Bonaventura Poerio; via Matteo Liberatore; via Arturo Capone; via Urbano II.

Il giorno prima (giovedì 23 novembre), dalle 9 alle 15, mancherà l’acqua in via Ersilio Castelluccio.