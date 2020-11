Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Salerno: le strade

Disagi in vista nella città di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Vinciprova angolo via Settimio Mobilio, sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 24 novembre dalle 13:30 alle 18:30 in viale Torrione (tratto compreso tra il civico n° 52 e Forte la Carnale); via Vinciprova, via Testa e via De Jacobis. Giovedì 26 novembre, dalle 15 alle 20, mancherà l’acqua in via Tiberio Claudio Felice da incrocio con via Mecio Gracco a via Firmo Leonzio e via Noce.

