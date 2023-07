Tre sospensioni idriche in una settimana: l'avviso di Salerno Sistemi

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per la prossima settimana, infatti, sono previste tre sospensioni idriche da parte di Salerno Sistemi.

L'elenco

Per seguire interventi di manutenzione straordinaria in via Dei Greci, altezza civico 64 E, mancherà l’acqua martedì 25 luglio dalle 10 alle 14 in Via dei Greci civici n° 64 A – B – C – L; mercoledì 26 luglio, dalle 10.30 alle 14, in via Michele Vernieri e Via Matteo Liberatore; venerdì 28 luglio, dalle 10 alle 14, in Via Oberdan, Via San Gregorio e Via Arce solo civici di numerazione pari dal civico n° 24 al Civico n° 98. “Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.