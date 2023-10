Lavori dal quartiere Irno alla zona orientale: scatta la sospensione idrica a Salerno

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Lungomare Colombo (angolo Traversa Scola), sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 3 novembre, dalle 10 alle 15, in: Via Lungomare Colombo (tratto compreso tra via Madonna di Fatima e via F. A. Ventimiglia); Via G. G. Mancusi; Traversa Scola.

Gli altri lavori

Inoltre, per via di interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, mancherà l’acqua dalle 14 alle 19 in: