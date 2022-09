Improvvisa rottura della rete idrica a Salerno: stop all'erogazione dell'acqua

A causa di una improvvisa rottura della rete idrica in Via Raccioppi (angolo Via Corenzio), per eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, e di eseguire un indifferibile intervento di riparazione - fanno sapere da Salerno Sistemi - è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in alcune strade. Si tratta di: Via Raffaele Ricci, Via Bellisario Corenzio, Traversa Bellisario Corenzio, Via Mario Avallone, Via Antonio Barone, Via Ulisse Caputo, Via Giovan Bernardo Lama, Via Lorenzo, Via Loria.

L’avviso

Si prevede che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 18. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.La società Salerno Sistemi si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.