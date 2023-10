Lavori di manutenzione straordinaria a Salerno, scatta la sospensione idrica: l'elenco delle strade

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Calata San Vito n° 2 sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di domani (martedì 3 ottobre) dalle ore 9 alle 12 a Salerno.

Le strade coinvolte sono:

· Via M.Pagano

· Via F.Filzi

· Via U.Pepe

· Via N.Sauro

· Via C.Capone

· Via Dei Bigi

· Via dei D’Agostino

· Trav.sa Grancano

· via M.Peluso

· Via A.Conforti

· Via N.Buonservizi

· Via L. Di Marino

· Piazza M.Galdi

· Via S.De Crescenzo Capitano

· Via N.Fiore

· Via F.Mordente

· Via G.P.Leto

· Via F.Spirito

· Via dei Greci

· via F. Wenner

· Via Irno (tratto compreso tra Via C. Gatti e Via C.Capone)

· Via S. De Vita (civici di numerazione dispari compresi tra il n.1 ed il n.53)

· Via degli Etruschi (tratto compreso tra Via F.Spirito e sovrappasso Autostradale)

L’avviso

Nella fase di ripristino, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che escirà dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.