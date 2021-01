Guasto improvviso alla condotta, manca l'acqua in sette strade di Scafati

Disagi, questa mattina, a Scafati, dove sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso.

Le strade coinvolte sono: Via Martiri D'Ungheria, Via Federico Cozzolino, Via Antonio Ferrara, Via Trieste, Via Passanti, Via Nazionale, Strada Vicinale Ascanio ed in tutte le traverse della zona.

L'avviso

I tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13 di oggi.