Guasto alla tubatura, sospensione idrica ad horas a Torrione Alto: ecco le strade

Disagi in corso nel quartiere di Torrione Alto a Salerno. Per eseguire un urgente intervento riparativo sulla tubazione in via Apicella Serafina - comunica Salerno Sistemi - è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Apicella Serafina, via Ottavio De Sica e Piazzale Serino Ovidio. Salvo imprevisti il regolare servizio idrico tornerà in funzione alle ore 15.

L’avviso