Lavori alla condotta, scatta la sospensione idrica in via Irno: l'elenco delle strade

Disagi in vista per alcune famiglie del quartiere Irno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per la “riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 9 novembre dalle 10 alle 19 nelle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

L'avviso

Le strade coinvolte dai disagi sono:

- Via Irno tratto compreso tra via Andrea Laurogrotto e Ponte Marco Mattiucci (civici pari e dispari);

- Via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori da civico n.2 a n. 14 (solo civici pari).