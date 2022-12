Lavori urgenti, stop all'erogazione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Sistemi Salerno ha comunicato che, "per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Torrione angolo Via Settimio Mobilio ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità", si è reso necessario sospendere l'erogazione idrica in via Torrione, via Settimio Mobilio e via Leonino Vinciprova.

L'intervento

La situazione, come assicurato da Sistemi Salerno, dovrebbe tornare alla normalità entro le 17.