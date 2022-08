Lavori urgenti, sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica per un intervento urgente sulla rete in via Salita San Giovanni (Cappelle Inferiori). Ad annunciarlo Salerno Sistemi.

La sospensione

Queste le aree in cui è stato necessario sospendere l'erogazione idrica: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di via S. Calenda compreso tra via De Fugaldo e via Paolo VI inclusa). La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le ore 13.