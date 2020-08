Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco nel rione Carmine

Disagi in vista per i residenti del quartiere Carmine a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria verrà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di domani (giovedì 13 agosto) dalle 14.30 alle 18.

Le strade

Le strade coinvolte sono: via Michele De Angelis, via San Domenico Savio e via Giovanni D’Avossa.