Lavori a Salerno, rubinetti a secco per 6 ore: la mappa dei disagi

Per via di alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Stanislao Lista di fronte al civico 4, sarà sospesa sospendere l’erogazione idrica il 5 dicembre dalle ore 10 alle ore 16, salvo imprevisti, in diverse strade.

La mappa dei disagi

Via Stanislao Lista (tratto compreso tra Piazza Matteo Luciani e via Andrea Sabatini)

via Porto

via Molo Manfredi

via Ligea

piazza Umberto I

La Società si adopererà per ridurre al minimo i disagi all’utenza interessata.