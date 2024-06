Lavori in via Panoramica: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane. Per interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 7 giugno, dalle 9 alle 16.30, salvo imprevisti in via Panoramica: civici pari dal n° 24 al n° 34 e civici dispari n° 9, 19, 21 e 23.

L'avviso di Salerno Sistemi: