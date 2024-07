Lavori in via Ligea: rubinetti a secco per 3 ore, la mappa dei disagi

Manutenzione straordinaria sulla rete idrica stradale, in Via Ligea 64: sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12 di mercoledì 10 luglio, in Via Porto dal civico 118 al civico 140, in Via Porto dal civico 51 al civico 57 e in Via Ligea.

L'avviso di Sistemi Salerno