Lavori di manutenione, scatta la sospensione idrica in via Porto e via Ligea

Disagi in vista a Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Ligea/altezza civico 72, sarà sospesa l’erogazione idrica domani (martedì 21 marzo), dalle 10 alle 12, in via Ligea, in Via Porto dal civico 118 al civico 140 e dal civico 51 al Civico 57.

L’avviso

“Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti - fa sapere Salerno Sistemi - potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.