Guasto alla rete idrica: scatta la sospensione idrica ad horas in via Sabatini

Disagi in corso per decine di famiglie a Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in via Andrea Sabatini (civici pari).

L'avviso

La decisione è stata presa da Salerno Sistemi per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità. La situazione dovrebbe tornare alla normalità, salvo imprevisti, entro le ore 19 di oggi.