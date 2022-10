Intervento alla rete idrica, erogazione sospesa: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica venerdì 14 ottobre per permettere ai tecnici di eseguire un intervento di manutenzione in Via Principessa Sichelgaita a Salerno. L'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10 alle ore 15.

La mappa dei disagi

Queste le strade interessate: via Principessa Sichelgaita, Traversa G. P. Luciani, via A. Bolognetti, via D. A. Altimari. "Nella fase di ripristino dell’esercizio - si legge nella nota di Salerno Sistemi - pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".