Lavori nella zona alta di Salerno: scatta la sospensione idrica per 4 ore

Disagi in vista per i salernitani residenti nelle zone alte di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Viale delle Ginestre, sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 26 aprire dalle 10 alle 14. Le strade coinvolte sono:

Viale delle Ginestre dal civico 15L al civico 27;

Via Belvedere civico 8;

L'avviso

Salerno sistemi fa sapere che "nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".