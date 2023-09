Rottura alla condotta di San Mango: scatta la sospensione idrica ad horas nelle zone collinari di Salerno

Disagi, questa sera, sui rioni collinari di Salerno. L’Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, infatti, ha comunicato che a causa di un’improvvisa rottura sulla condotta adduttrice integrativa nel tenimento di San Mango, per poter procedere con la riparazione ha sospeso ad horas il flusso idrico sulla condotta.

Le zone coinvolte

Mancanze d’acqua in corso nelle seguenti zone: Ogliara – Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo – S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella; Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca – palazzine Di Maio; Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano – Brignano (Superiore, Inferiore, Piezzo); Via Casa Manzo. A partire dalle ore 22, circa, in funzione dei volumi idrici accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo (a tal fine si raccomanda l’utenza di ridurre al minimo i consumi), è stata sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone: Nicola – Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle – S.Bartolomeo; Croce – Casa Di Giacomo – Casale –– Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza;

Casa de Rosa – Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari; Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi – Via Vecchia di Giovi. Viene segnalato, infine, che potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno.