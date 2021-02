Ritardava le notifiche degli atti in cambio di denaro e cellulari: sospeso ufficiale giudiziario dell'Unep

Sospeso dall'esercizio del pubblico servizio, come disposto dal Gip del Tribunale Daniela De Nicola, M.R.F., ufficiale giudiziario dell'Unep di Nocera Inferiore, perchè accusato di aver abusato dei suoi poteri, in particolare di quello notificatorio di atti come sequestri o pignoramenti, inducendo S.G. a dare o a promettere indebitamente sia denaro che cellulari e, in un episodio, anche un viaggio, per evitare che le notifiche andassero a buon fine.

Gli accertamenti

Le indagini, avviate nel 2017 e portate avanti dai militari in servizio presso la Polizia Giudiziaria, hanno consentito di accertare le responsabilità a carico dell'indagato, incastrato anche grazie ad un collaboratore di giustizia di Cava.