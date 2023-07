Due sospensioni idriche a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco a Salerno città, nei prossimi giorni. In particolare, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Francesco Carnelutti incrocio Via Pietro De Ciccio, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 2 agosto dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in via Carnelutti da incrocio con via De Ciccio ad incrocio con via Luigi Angrisani e in via Pietro De Ciccio.

L'altra sospensione

Inoltre, per la manutenzione straordinaria in via Velia altezza civico n° 34, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 3 agosto dalle ore 10.30 alle ore 14, in via Velia da incrocio corso V. Emanuele all'incrocio di Corso Garibaldi e su Corso V. Emanuele civici dispari dal n° 215 al n 223.

