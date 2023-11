Lavori a Salerno: altre 3 sospensioni idriche in città, i disagi

Altri interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina: 3 nuove sospensioni idriche sono previste in città. In particolare, mercoledì 29 novembre, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 11 alle ore 15, in via Indipendenza (tratto compreso tra Piazza Matteo Luciani e Piazza Alario), Largo Dei Pioppi e Via Benedetto Croce (tratto compreso tra Piazza Alario e viadotto Alfonso Gatto).

Inoltre, giovedì 30 novembre, per interventi di manutenzione straordinaria, rubinetti a secco dalle ore 11 alle ore 15 in via Aurelio Nicolodi (tratto compreso tra via Giacomo Costa e P.tta Alfredo Campione), via Maestro Girardo, via Pietro Pennella e Traversa Andrea De Ciintis. Sempre il 30 novembre, dalle ore 10 alle ore 15, niente acqua in Via Delle Calabrie (tratto compreso tra il civico 70 e il civico 90).

L'avviso di Sistemi Salerno