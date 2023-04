Rubinetti a secco in tre comuni salernitani, la mappa dei disagi

In programma una serie di interventi nel salernitano che causeranno diverse sospensioni idriche. In particolare, a Sant'Egidio del Monte Albino previste mancanze d’acqua dalle 9 alle 16 di mercoledì 26 aprile. Ecco dove:

TRAVERSA I VIA NAZARIO SAURO

VIA ALFONSO ALBANESE

VIA ALFONSO TORTORA

VIA GIOVANNI FALCONE

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GUGLIELMO PEPE

VIA NAZARIO SAURO

VIA NAZIONALE

VIA QUARTO

VIA SANT'ANTONIO DI LORETO

VIA TAURANO

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

L'altro intervento

Annunciato anche un altro intervento sulla rete idrica del comune di San Marzano sul Sarno: rubinetti a secco dalle 9 alle 16 di mercoledì 26 aprile in via Quarto San Marzano.

Infine, per un intervento sulla rete idrica del Comune di Nocera Superiore, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14 alle 23:30 di venerdì 28 aprile in diverse località:

VIA ALFATERNA

VIA CASE VECCHIE STARZA

VIA CASICOLA

VIA CASTELLANI

VIA CIMITERO

VIA CUPA BELVEDERE

VIA CUPA DEL PASTINO

VIA DELLA LIBERTA'

VIA FEDERICO RICCO

VIA FIUMARELLO

VIA G.SPAGNUOLO

VIA GARIBALDI

VIA GENNARO ORLANDO

VIA GIOVANNI NICOTERA

VIA INDIPENDENZA

VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY

VIA MATERDOMINI

VIA MONTE DEL VESUVIO

VIA NAPOLI

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PECORARI

VIA PORTA ROMANA

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

VIA STARZA

VIA TAVERNE

VIA USCIOLI

VIA VINCENZO RUSSO

VIALE CROCE

VIALE CROCE MALLONI

VIALE DEL SANTUARIO

VIALE EUROPA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

