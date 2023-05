Doppia sospensione idrica a Salerno, la mappa dei disagi

Sono in programma 2 sospensioni idriche venerdì 19 maggio, a Salerno, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Per iniziare, dalle 10 alle 16, rubinetti a secco, in via Carlo Liberti.

L'altro intervento

Inoltre, per la manutenzione straordinaria in via Casa Scuoppo, angolo Via Eliseo Iandolo, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12, in via Eliseo Iandolo, via Casa Scuoppo, via Matteo Fragola, via Gerardo Albano, via Antonio Marzullo, via Casa Volpe.

L'avviso