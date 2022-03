Lavori e disagi a Salerno città: la mappa delle sospensioni del 3 e 4 marzo

Disagi in vista per i cittadini: l'Asis Salernitana Reti ed Impianti SpA, a causa di lavori urgenti di riparazione della condotta adduttrice dell’acquedotto del Basso Sele nel Comune di Montecorvino Pugliano, sospenderà la fornitura idrica ai serbatoi serviti. Verrà interrotta la fornitura idrica anche ai serbatoi a servizio del Comune di Salerno a partire dalle ore 7.30 di giovedì 3 marzo. Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA, in relazione sia a quanto comunicato da ASIS circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, si prevede possa avvenire a partire dalle ore 19 dello stesso giorno.

L'avviso

Attesa l’attivazione tempestiva di forniture alternative da altri acquedotti o fonti di approvvigionamento, facendo in modo da accumulare preventivamente i massimi volumi di riserva nei serbatoi gestiti, ed eseguendo opportune manovre sulla rete cittadina, la Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina (cui si richiede di limitare i consumi) per i tempi necessari all’esecuzione dell’intervento sopra citato, con la sola esclusione delle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice e site in via Monticelli (parte alta), via Zoccoli (parte alta), via S.Nicola del Pumbolo (parte alta) e via Ciotoli (parte bassa).

I disagi in via Zara

Manutenzione straordinaria in Via Zara, all'altezza civico 24, dove il 4 marzo sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15.30 del giorno in via Zara dal civico n° 10 al civico n° 42.