Lavori di manutenzione: scattano due sospensioni idriche a Salerno

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina sono previste due sospensioni idriche.

Le strade

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Cupa San Martino altezza civico n° 19, sarà sospesa l’erogazione idrica per giovedì 30 maggio, dalle ore 9 alle 14, in via Cupa San Martino e nelle strade limitrofe; venerdì 31 maggio, invece, rubinetti a secco in via Eliodoro Lombardi altezza civico n° 2, dalle ore 9 alle 14, in Via Eliodoro Lombardi, Via Pietro Summonte, Via Gabriello Altilio.