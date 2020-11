Castellabate, stop agli ingressi da fuori provincia e blocco dei trasferimenti di residenza e domicilio

Brutte notizie, per chi ha case vacanze a Castellabate. Oltre a ribadire il divieto d'ingresso per chi proviene da altre province se non per comprovate motivazioni, così come confermato nell'Ordinanza regionale 87 di ieri, il Comune sospende ad horas e sino al 14 novembre, tutte le pratiche di trasferimento di residenza e domicilio non definite allo stato attuale mediante accertamento della Polizia municipale.

L'obiettivo è quello di scoraggiare flussi di auto e persone, al fine di favorire il contenimento del contagio da Covid. Ecco qui>>>L'ordinanza integrale