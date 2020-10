Emergenza Covid: sospesi ricoveri e le visite negli ospedali, insorgono i sindacati

Nuovamente sospese, le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriale nei presidi ospedalieri pubblici, per via dell'emergenza Covid-19. Si tratta di un provvedimento della Regione che impatta fortemente sui già precari livelli di assistenza sanitaria nella nostra regione, con pesanti ripercussioni sullo stato di salute della popolazione (in particolare degli ultrasessantacinquenni, dei malati cronici e dei non autosufficienti). Tale provvedimento è attuato in una situazione dove la sanità territoriale è già storicamente debole con poche strutture dedicate alle attività ambulatoriali.

La riflessione e l'appello dei sindacati SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL