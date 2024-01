Frana al confine con Vietri: resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Nocera e Salerno

Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla Linea Storica via Cava dei Tirreni. Il collegamento, infatti, è stato interrotto da questa mattina, per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di Vietri sul Mare su un palazzo reso pericolante dal maltempo che ha colpito la zona sin dalle prime ore dell'alba.

Le verifiche

In corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiane e dei Vigili del Fuoco per valutare l’entità dei danni e le tempistiche di ripristino. L'offerta ferroviaria dei treni regionali è stata riprogrammata con limitazioni a Nocera Inferiore e Salerno ed è stato attivato un servizio sostitutivo con bus nella tratta interrotta. Inoltre, alcuni treni vengono deviati via Bivio Santa Lucia garantendo collegamenti diretti tra Nocera Inferiore e Salerno.