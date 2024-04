Coscioni sospeso da Agenas: esulta Bicchielli, Polichetti esprime solidarietà

E' stato sospeso da Agenas, Enrico Coscioni. Lo ha stabilito la presidenza del Consiglio dei Ministri: il cardiochirurgo salernitano, dunque, è stato sollevato dall’incarico di presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, su proposta del Ministro della Salute. La decisione è stata motivata da fatti addebitati "di tale gravità da avere indubbi riflessi anche sull'incarico svolto dallo stesso quale presidente dell'Agenas".

Il commento

"Esattamente come avevamo richiesto all’indomani delle gravi accuse formulate dalla Procura della Repubblica di Salerno, l’Agenas ha sospeso Enrico Coscioni, segno evidente della gravità della situazione - ha detto il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli - Accuse troppo gravi per permettere al fedelissimo di De Luca di restare a capo di un ente così importante, il nostro plauso al ministro Schillaci e al premier Giorgia Meloni per aver firmato il provvedimento - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Attendiamo il Riesame, certi di aver intrapreso ancora una volta la strada del buon governo, a tutela della sanità pubblica e del diritto alla salute di ciascun cittadino. Sul fronte sanità non abbasseremo mai la guardia anche attraverso l’importante lavoro che il Dipartimento regionale sanità sta portando avanti con la convocazione di tavoli tecnici”.à

La solidarietà

Intanto, il professore Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale e Primario del Reparto di Gravidanza a Rischio presso il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ha espresso oggi la sua solidarietà al dottor Coscioni. "Sono profondamente colpito dalla sospensione del dottore Enrico Coscioni dall'incarico di presidente dell'Agenas. Il dottore Coscioni ha dimostrato un impegno costante e una competenza indiscutibile nel campo dei servizi sanitari regionali. La sua leadership ha contribuito significativamente al miglioramento del sistema sanitario nazionale e regionale - ha detto Polichetti- Desidero esprimere la mia solidarietà e il mio sostegno al dottore Coscioni in questo momento difficile. Conosco personalmente il suo impegno e la sua dedizione alla causa della sanità pubblica, e sono convinto che questa sospensione non rifletta adeguatamente la sua integrità e la sua professionalità. Il dottore Coscioni ha sempre lavorato con determinazione e trasparenza per garantire servizi sanitari di alta qualità per tutti i cittadini. La sua assenza sarà sicuramente una perdita per l'Agenas e per il sistema sanitario nel suo complesso. Sono fiducioso che la verità emergerà in seguito a un'indagine accurata, e spero che il dottore Coscioni possa tornare presto a svolgere il suo importante ruolo nell'Agenas e continuare il suo prezioso contributo al nostro sistema sanitario", ha concluso.